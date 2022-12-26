Балотелли не взял Роналду в свою символическую сборную

Итальянский нападающий Марио Балотелли, поигравший за «Милан» и «Манчестер Сити», представил свою версию символической сборной за всю историю футбола.

На ворота он определил Жулио Сезара. В обороне у Балотелли оказались Максвелл, Фабио Каннаваро, Алессандро Неста и Майкон.

Средняя линия составлена из Яя Туре, Стивена Джеррарда и Андреа Пирло. В нападение Марио поставил Роналдо, Лионеля Месси и Антонио Кассано.

В настоящий момент 32-летний итальянский форвард выступает в чемпионате Швейцарии за «Сьон». В нынешнем сезоне Балотелли забил пять голов (три – с пенальти).