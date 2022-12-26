Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не собирался привозить кубок мира на стадион «ПСЖ»

26 Декабря 2022 • 08:43 Комментировать

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси не обращался к руководству «ПСЖ» с просьбой привести на «Парк де Пренс» кубок мира. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист RMC Sport Артур Перро.

Ранее в СМИ ходил слух, что 35-летний игрок хотел явиться на домашний стадион «ПСЖ» с трофеем, но руководство отказало ему, побоявшись негативной реакции со стороны французских болельщиков.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. В финальном поединке южноамериканская команда победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси с семью голами и тремя ассистами стал лучшим игроком турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
09:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Реала»: «Между Месси и Марадоной пропасть»
08:43 · Франция. Лига 1
Месси не собирался привозить кубок мира на стадион «ПСЖ»
03:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе готов сыграть в ближайшем матче «ПСЖ»
25 Декабря
22:28 · Франция. Лига 1
Галтье: «Матчи с «Бенфикой» заставили меня пересмотреть игровую систему «ПСЖ»
20:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано - фанатам Марадоны: «Идите к чёрту, весь мир у ног Месси» 4
20:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реднапп выбрал между Месси и Роналду
17:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Не от хорошей жизни Языджи может перейти в команду РПЛ»
13:29 · Франция. Лига 1
Известны трансферные планы «ПСЖ» на январь
13:00 · Испания. Ла Лига
Фелиш не будет играть с Месси и Мбаппе
11:50 · Германия. Бундеслига
Бывший тренер вратарей «Монако»: «Нюбель может достичь уровня Нойера»
11:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жена Месси в сексуальном платье станцевала перед Лионелем 7 видео
10:12 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на основного защитника «Арсенала»
09:19 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Месси вернётся в «ПСЖ» 1
08:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла вратаря на замену Нойеру
08:26 · Франция. Лига 1
Эмболо разбил свой Lamborghini, врезавшись в Ferrari 1
Все новости
Рекомендуем