Месси не собирался привозить кубок мира на стадион «ПСЖ»

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси не обращался к руководству «ПСЖ» с просьбой привести на «Парк де Пренс» кубок мира. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист RMC Sport Артур Перро.

Ранее в СМИ ходил слух, что 35-летний игрок хотел явиться на домашний стадион «ПСЖ» с трофеем, но руководство отказало ему, побоявшись негативной реакции со стороны французских болельщиков.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. В финальном поединке южноамериканская команда победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси с семью голами и тремя ассистами стал лучшим игроком турнира.