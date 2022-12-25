Известны трансферные планы «ПСЖ» на январь

Авторитетный журналист Фабрицио Романо раскрыл планы руководства французского «ПСЖ» на грядущее трансферное окно. Как стало известно инсайдеру, парижский гранд не собирается вести активную работу в январе. В клубе решили повременить с громкими подписаниями до конца сезона.

Ранее сообщалось, что приоритетной трансферной целью «ПСЖ» является словацкий защитник Милан Шкриньяр, который принадлежит миланскому «Интеру».

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. После 15 туров подопечные Кристофа Галтье опережают ближайшего преследователя на пять балов. В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов парижская команда встретится с мюнхенской «Баварией».