Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Месси вернётся в «ПСЖ»

25 Декабря 2022 • 09:19 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший со своей национальной сборной чемпионат мира в Катаре, еще не вернулся в расположение «ПСЖ».

Как сообщает посредством своих социальных сетей инсайдер Адриан Гренье, 35-летний форвард должен возобновить тренировки с парижским коллективом до Нового года. В столичном клубе с пониманием отнеслись к празднованию Лео долгожданного триумфа, поэтому не торопят игрока с возвращением в расположение клуба.

Аргентина в финале чемпионата мира – 2022 победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля. На его счету семь голов и три результативные передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
25 Декабря 2022 в 11:09
Да, надо протрезветь... И опохмелиться не забыть... Хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
11:50 · Германия. Бундеслига
Бывший тренер вратарей «Монако»: «Нюбель может достичь уровня Нойера»
11:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жена Месси в сексуальном платье станцевала перед Лионелем 2 видео
10:12 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на основного защитника «Арсенала»
09:19 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Месси вернётся в «ПСЖ» 1
08:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла вратаря на замену Нойеру
08:26 · Франция. Лига 1
Эмболо разбил свой Lamborghini, врезавшись в Ferrari 1
08:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналдо: «Мбаппе напоминает мне самого себя»
00:37 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Любой нападающий мечтает играть с Месси»
24 Декабря
21:41 · Франция. Лига 1
«Лион» готов расстаться с Боатенгом
21:28 · Испания. Ла Лига
«Победитель уже известен»: Левандовски назвал следующего обладателя «Золотого мяча» 3
20:37 · Франция. Лига 1
Гризманн отказался от отпуска после чемпионата мира
20:00 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Марселя» убит в перестрелке
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 35 млн евро за одноклубника Головина
17:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Мало Густо
15:21 · Франция. Лига 1
Месси останется в «ПСЖ», контракт будет подписан до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон
Все новости
Рекомендуем