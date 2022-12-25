Стало известно, когда Месси вернётся в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший со своей национальной сборной чемпионат мира в Катаре, еще не вернулся в расположение «ПСЖ».

Как сообщает посредством своих социальных сетей инсайдер Адриан Гренье, 35-летний форвард должен возобновить тренировки с парижским коллективом до Нового года. В столичном клубе с пониманием отнеслись к празднованию Лео долгожданного триумфа, поэтому не торопят игрока с возвращением в расположение клуба.

Аргентина в финале чемпионата мира – 2022 победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля. На его счету семь голов и три результативные передачи.