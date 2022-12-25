Эмболо разбил свой Lamborghini, врезавшись в Ferrari

Участником дорогостоящей аварии в Монте-Карло стал футболист «Монако» Брель Эмболо - или, по крайней мере, принадлежащий ему автомобиль итальянской марки Lamborghini. Он в результате аварии врезался в другой итальянский суперкар - Ferrari (как вы понимаете, плотность суперкаров в Монте-Карло высока как нигде в мире).

Правда, ни Эмболо, ни припаркованный водитель Ferrari не были виновниками ДТП - в них врезался водитель белого Nissan, уточняет издание RMC Sport. Он попытался проскочить на красный свет, но не преуспел в этом. Авария произошла еще в ночь с 17 на 18 декабря, но известно о ней стало только сейчас.