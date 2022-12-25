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Чемпионат Франции. Лига 1

Эмболо разбил свой Lamborghini, врезавшись в Ferrari

25 Декабря 2022 • 08:26 Комментировать (1)

Участником дорогостоящей аварии в Монте-Карло стал футболист «Монако» Брель Эмболо - или, по крайней мере, принадлежащий ему автомобиль итальянской марки Lamborghini. Он в результате аварии врезался в другой итальянский суперкар - Ferrari (как вы понимаете, плотность суперкаров в Монте-Карло высока как нигде в мире).

Правда, ни Эмболо, ни припаркованный водитель Ferrari не были виновниками ДТП - в них врезался водитель белого Nissan, уточняет издание RMC Sport. Он попытался проскочить на красный свет, но не преуспел в этом. Авария произошла еще в ночь с 17 на 18 декабря, но известно о ней стало только сейчас. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Брель Эмболо
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 08:41
Короче сорвал джек пот )))
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