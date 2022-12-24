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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» готов расстаться с Боатенгом

24 Декабря 2022 • 21:41 Комментировать
Брест
...
Лион
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28.12 23:00

«Лион» намерен расстаться с опытным центральным защитником Жеромом Боатенгом, пишет Fichajes.com. По информации источника, 34-летний немецкий игрок явно не входит в планы главного тренера «ткачей» Лорана Блана. И действительно, в текущем сезоне у экс-защитника мюнхенской «Баварии» всего четыре сыгранных за клуб матча. Контракт Боатенга с «Лионом» закончится грядущим летом, но боссы французской команды могут отпустить игрока на все четыре стороны уже зимой.

Жером Боатенг пополнил состав «Лиона» в 2021 году после 10 проведённых лет в составе «Баварии» из Мюнхена. За французский клуб он сыграл свыше 20 игр.

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Лион Жером Боатенг
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