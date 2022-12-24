Гризманн отказался от отпуска после чемпионата мира

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн начал подготовку к возобновлению клубного сезона. Как информирует Mundo Deportivo, французский футболист решил не уходить в отпуск после чемпионата мира – 2022.

Антуан провел сегодня индивидуальное занятие, а с завтрашнего дня приступит к работе в общей группе команды. Гризманн хочет подойти в оптимальной форме к предстоящему матчу против «Эльче», который запланирован на 29 декабря.

Напомним, что нападающий стал серебряным призером чемпионата мира в Катаре. В финальном матче мундиаля сборная Франции потерпела поражение от Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).