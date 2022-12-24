Экс-игрок «Марселя» убит в перестрелке

Воспитанник футбольной академии «Марселя» Сантана Менди, выступавший последнее время за команду «Обань» из четвертого дивизиона чемпионата Франции, погиб в возрасте 22 лет.

Согласно данным журналистов BFM Marseille, игрок был убит в результате перестрелки. Менди получил два пулевых ранения и умер в больнице.

«Обань» глубоко скорбит о смерти Менди. Выражаем наши соболезнования его близким и родным», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

За «Обань» Сантана выступал с лета текущего года. До этого Менди поиграл в низших дивизионах Франции и Англии.