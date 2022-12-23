Месси получил предложение лишь от одного клуба

В СМИ появилась новость о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси, скорее всего, подпишет новое трудовое соглашение с французским «ПСЖ». Его действующий контракт с клубом истекает летом следующего года.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, парижане стали единственным клубом, который сделал 35-летнему чемпиону мира предложение о сотрудничестве. Ожидается, что стороны заключат новое соглашение, когда Лео вернется с отпуска.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном возвращении Месси в каталонскую «Барселону», однако «сине-гранатовые» не вступали в переговоры со своим воспитанником.

В этом сезоне на счету Лионеля 12 голов и 14 ассистов в 19 матчах за «ПСЖ».

Месси решил, где будет играть в следующем сезоне