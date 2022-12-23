Месси решил, где будет играть в следующем сезоне

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси не покинет французский «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Как сообщает Relevo, 35-летний футболист дал обещание руководству парижского гранда, что останется в команде до лета 2024 года.

Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает по завершении сезона-2022/2023. В Париж Лионель переехал на правах свободного агента из каталонской «Барселоны» два года назад.

В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Франции 13 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на недавнем мундиале в Катаре. В финале «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 пен.).