Агент Головина рассказал о подготовке игрока ко второй половине сезона

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина высказался по поводу подготовки своего клиента к старту второй половины чемпионата.

Агент Александр Клюев сказал Metaraitings.ru, что российский футболист очень много работает на тренировках для того, чтобы поскорее обрести необходимые физические кондиции, которые позволят успешно выступить в национальном чемпионате.

«Надеюсь, что к первой игре после возобновления сезона Саша подойдёт в отличной форме и поможет «Монако» одержать победу», - добавил Клюев.

Напомним, что 28 декабря монегаски сыграют во французской лиге с «Осером».