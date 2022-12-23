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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина рассказал о подготовке игрока ко второй половине сезона

23 Декабря 2022 • 05:08 Комментировать

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина высказался по поводу подготовки своего клиента к старту второй половины чемпионата.

Агент Александр Клюев сказал Metaraitings.ru, что российский футболист очень много работает на тренировках для того, чтобы поскорее обрести необходимые физические кондиции, которые позволят успешно выступить в национальном чемпионате.

«Надеюсь, что к первой игре после возобновления сезона Саша подойдёт в отличной форме и поможет «Монако» одержать победу», - добавил Клюев.

Напомним, что 28 декабря монегаски сыграют во французской лиге с «Осером».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин Александр Клюев
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