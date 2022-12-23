Даланн сосредоточен на «Серкль Брюгге», несмотря на слухи касательно «Монако»

Норвежский защитник бельгийского клуба «Серкль Брюгге» Йеспер Даланн сосредоточен на выступлениях за свою нынешнюю команду, несмотря на слухи о его потенциальном переходе в «Монако». Об этом футболист сам заявил журналистам.

«Никто не должен сомневаться в том, что мои мысли по-прежнему полностью с «Серкль Брюгге», - приводит слова спортсмена HLN.

Ранее Йеспер Даланн провёл час игрового времени за «Монако» во время товарищеского матча с итальянской «Фиорентиной» (1:1).

Президентом «Монако» и владельцем «Серкль Брюгге» является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.