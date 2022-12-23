Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Даланн сосредоточен на «Серкль Брюгге», несмотря на слухи касательно «Монако»

23 Декабря 2022 • 00:57 Комментировать

Норвежский защитник бельгийского клуба «Серкль Брюгге» Йеспер Даланн сосредоточен на выступлениях за свою нынешнюю команду, несмотря на слухи о его потенциальном переходе в «Монако». Об этом футболист сам заявил журналистам.

«Никто не должен сомневаться в том, что мои мысли по-прежнему полностью с «Серкль Брюгге», - приводит слова спортсмена HLN.

Ранее Йеспер Даланн провёл час игрового времени за «Монако» во время товарищеского матча с итальянской «Фиорентиной» (1:1).

Президентом «Монако» и владельцем «Серкль Брюгге» является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Серкль Брюгге Дмитрий Рыболовлев Трансферы футбола - зима 2023 Йеспер Даланн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
02:06 · Германия. Бундеслига
«Страсбургу» интересен Пухач
01:06 · Франция. Лига 1
Президент «Анже» признал, что клуб намерен продать в январе блеснувшего на ЧМ-2022 Унаи
00:57 · Франция. Лига 1
Даланн сосредоточен на «Серкль Брюгге», несмотря на слухи касательно «Монако»
22 Декабря
21:41 · Франция. Лига 1
Агент Хакими ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «ПСЖ»
20:20 · Италия. Серия А
Полузащитник сборной Марокко Унаи определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры
18:08 · Франция. Лига 1
Икарди отдаст 90 миллионов и активы после развода с Вандой Нарой 2
17:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на форварда «Арсенала»
17:31 · Италия. Серия А
​В «ПСЖ» хотят, чтобы Шкриньяр стал преемником Рамоса
16:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси – величайший игрок всех времён, он фанат «Барселоны» 1
16:00 · Франция. Лига 1
Мбаппе отказался от десятидневного отпуска, предложенного руководством «ПСЖ»
15:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе попросил прощения у Переса 2
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Монсон сделал выбор между Роналду и Месси
15:11 · Франция. Лига 1
​Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
12:00 · Франция. Лига 1
Агент высказался о будущем Головина в «Монако»
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Во Франции обсуждают беспрецедентный отпуск Ремзи - не появляется уже более 3 недель
Все новости
Рекомендуем