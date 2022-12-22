Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди отдаст 90 миллионов и активы после развода с Вандой Нарой

22 Декабря 2022 • 18:08 Комментировать

Аргентинский нападающий Мауро Икарди близок к разводу со своей женой и агентом Вандой Нарой. Как информирует Ole, по итогам бракоразводного процесса супруга получит от звездного футболиста 90 миллионов евро, а также недвижимость и различные предметы роскоши.

Кроме того, Нара собирается заполучить половину совместных активов, а также заработную плату Икарди, которую Мауро будет получать до завершения карьеры.

Правами на 29-летнего игрока владеет французский «ПСЖ». Его контракт с парижским топ-клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Икарди выступает на правах аренды за стамбульский «Галатасарай».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
18:08 · Франция. Лига 1
Икарди отдаст 90 миллионов и активы после развода с Вандой Нарой
17:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на форварда «Арсенала»
17:31 · Италия. Серия А
​В «ПСЖ» хотят, чтобы Шкриньяр стал преемником Рамоса
16:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси – величайший игрок всех времён, он фанат «Барселоны» 1
16:00 · Франция. Лига 1
Мбаппе отказался от десятидневного отпуска, предложенного руководством «ПСЖ»
15:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе попросил прощения у Переса 1
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Монсон сделал выбор между Роналду и Месси
15:11 · Франция. Лига 1
​Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
12:00 · Франция. Лига 1
Агент высказался о будущем Головина в «Монако»
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Во Франции обсуждают беспрецедентный отпуск Ремзи - не появляется уже более 3 недель
11:10 · Германия. Бундеслига
Нюбель сам будет решать, возвращаться ли ему в «Баварию»
10:52 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «У «ПСЖ» есть невероятные игроки в атаке, но я также верю в наших футболистов»
10:39 · Франция. Лига 1
Месси пообещал руководству «ПСЖ» продлить контракт
10:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Павару в «Лионе»
09:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдиньо назвал следующего обладателя «Золотого мяча» 4
Все новости
Рекомендуем