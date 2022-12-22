Икарди отдаст 90 миллионов и активы после развода с Вандой Нарой

Аргентинский нападающий Мауро Икарди близок к разводу со своей женой и агентом Вандой Нарой. Как информирует Ole, по итогам бракоразводного процесса супруга получит от звездного футболиста 90 миллионов евро, а также недвижимость и различные предметы роскоши.

Кроме того, Нара собирается заполучить половину совместных активов, а также заработную плату Икарди, которую Мауро будет получать до завершения карьеры.

Правами на 29-летнего игрока владеет французский «ПСЖ». Его контракт с парижским топ-клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Икарди выступает на правах аренды за стамбульский «Галатасарай».