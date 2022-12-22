Звёздный нападающий Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». О возвращении бразильца в расположение клуба сообщает пресс-служба гранда Лиги 1. Также в ряды «ПСЖ» вернулся защитник Маркиньос.

Напомним, что сборная Бразилии на чемпионате мира – 2022 вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Хорватии по пенальти. В серии одиннадцатиметровых Маркиньос не забил, а до Неймара не дошла очередь.

Ближайший официальный матч «ПСЖ» проведёт в среду, 28 декабря. В рамках чемпионата Франции команда Кристофа Галтье будет принимать «Страсбург». После 15 сыгранных туров «ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1.