Лионель Месси наслаждается первой неделей в статусе чемпиона мира. Звёздный аргентинец хотел бы выйти с кубком мира на поле стадиона «Парк де Пренс», чтобы показать трофей болельщикам «ПСЖ». Впрочем, руководители клуба не хотят исполнять эту просьбу Месси, о чём стало известно порталу Goal.

Боссы «ПСЖ» не уверены в том, что болельщики оценят выход Лионеля Месси на поле с кубком мира. Дело в том, что в финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию. Большинство фанатов «ПСЖ» наверняка в битве за трофей поддерживали свою сборную.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лионель Месси на словах договорился с «ПСЖ» о новом контракте.