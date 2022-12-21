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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» не хочет исполнять просьбу Месси - форвард надеется выйти с кубком мира на поле слухи

21 Декабря 2022 • 23:13 Комментировать (1)

Лионель Месси наслаждается первой неделей в статусе чемпиона мира. Звёздный аргентинец хотел бы выйти с кубком мира на поле стадиона «Парк де Пренс», чтобы показать трофей болельщикам «ПСЖ». Впрочем, руководители клуба не хотят исполнять эту просьбу Месси, о чём стало известно порталу Goal.

Боссы «ПСЖ» не уверены в том, что болельщики оценят выход Лионеля Месси на поле с кубком мира. Дело в том, что в финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию. Большинство фанатов «ПСЖ» наверняка в битве за трофей поддерживали свою сборную.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лионель Месси на словах договорился с «ПСЖ» о новом контракте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 23:34
Судя по публикациям не поехали ли кукушка у Месси ?? При всем уважении все же не стоит уподабливаться некоторым игрокам и делать фото в постели с кубком ,это как то ну не по мужски ,к тому же имея такую красивую жену можно этим обидеть , да и насмешек будет море.. Выходить с кубком на поле Псж как то смахивает на манию величия ,хотя скорее всего это фейк
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