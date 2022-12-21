​«ПСЖ» подтвердил возвращение Хакими к тренировкам

Пресс-служба «ПСЖ» подтвердила возвращение к тренировкам защитника Ашрафа Хакими. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Хакими решил отказаться от отпуска в пользу более раннего возвращения к занятиям.

Ашраф Хакими только 17 декабря провёл свой последний матч на чемпионате мира. В битве за бронзовые медали сборная Марокко проиграла Хорватии с результатом 1:2.

Напомним, что сборную Марокко горячо встретили на родине. Команда устроила парад на автобусе, несмотря на отсутствие завоёванных медалей. Сборная Марокко стала первой командой из Африки, которой удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.