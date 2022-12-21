​Месси договорился с «ПСЖ»

Лионель Месси остаётся в «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, звёздный аргентинский форвард на словах уже договорился с клубом о подписании нового контракта.

Отмечается, что пока что стороны не обсудили срок нового трудового соглашения и величину заработной платы. Эти вопросы будут решаться в ближайшее время в процессе переговоров. При этом принципиальное согласие Месси у «ПСЖ» уже есть.

В настоящий момент Нассер Аль-Хелаифи и Луиш Кампуш будут работать непосредственно над новым контрактом. Действующий же трудовой договор Лионеля Месси истекает в конце сезона 2022/2023.