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Галтье признался, что рад возвращению Мбаппе в «ПСЖ»

21 Декабря 2022 • 19:09 Комментировать (4)

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал возвращение нападающего Килиана Мбаппе в клуб. Ранее сообщалось, что форвард вернулся из сборной в расположение команды и сразу приступил к тренировкам, отказавшись от положенного после чемпионата мира отпуска.

Галтье сказал официальному сайту клуба о том, что очень рад возвращению Мбаппе, отметив, что нападающий круто провел мундиаль. Это знак для других, ведь игрок, который был разочарован поражению в финале турнира, сразу приступил к работе с командой, добавил тренер.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 20 матчах за «ПСЖ», в которых забил 19 мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 19:35
Мбапа эта бестолковая бошка может уже не тренироваться , ему не дошло что он кровно обидел Переса , ненавидеть ему Реала как своих ушей ,только губищи , и только ими он сможет вымолить прощение у Перца , а это будет оооооочень дорого стоить , а теперь прикидываю свой сценарий ,Перес в отмазку купит Холанда ) следующий золотой мячик в 85% откочует к Месси , ну а с приходом Холанда ,мячики покатятся в Реал , а значит мимо Мбапы..
Alex1972
21 Декабря 2022 в 19:15
Правильно, бери пример с кумира.. Надо тренироваться... Хе-хе..
NOBODY
21 Декабря 2022 в 19:10
Галтье признался, что рад возвращению Мбаппе в «ПСЖ»Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал возвращение нападающего Килиана Мбаппе в клуб. Ранее сообщалось, что форвард вернулся из сборной в расположение команды и сразу приступил к тренировкам, от

фига заголовок!!! чуть ли не больше самой новости )))
ARTUR
21 Декабря 2022 в 19:17
)))
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