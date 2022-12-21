Галтье признался, что рад возвращению Мбаппе в «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал возвращение нападающего Килиана Мбаппе в клуб. Ранее сообщалось, что форвард вернулся из сборной в расположение команды и сразу приступил к тренировкам, отказавшись от положенного после чемпионата мира отпуска.

Галтье сказал официальному сайту клуба о том, что очень рад возвращению Мбаппе, отметив, что нападающий круто провел мундиаль. Это знак для других, ведь игрок, который был разочарован поражению в финале турнира, сразу приступил к работе с командой, добавил тренер.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 20 матчах за «ПСЖ», в которых забил 19 мячей и сделал пять ассистов.