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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе может уйти из «ПСЖ», но не зимой слухи

21 Декабря 2022 • 18:53 Комментировать (2)

Килиан Мбаппе точно завершит сезон 2022/2023 в «ПСЖ». Информация журналиста Бена Джейкобса в социальных сетях даёт понять, что зимний трансфер Мбаппе в другой клуб невозможен. По данным источника, «ПСЖ» может продать 24-летнего форварда летом, но только в том случае, если покупатель предложит хорошие деньги.

Весной Килиан Мбаппе подписал с «ПСЖ» новый контракт, он рассчитан до средины 2025 года.

Килиан Мбаппе хорошо выступил на чемпионате мира – 2022 и стал лучшим бомбардиром турнира с восемью забитыми голами. В финале Мбаппе трижды забил Аргентине, но Франция проиграла в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Alex1972
21 Декабря 2022 в 19:01
Летом свалит... Играть с Неймаром и Месси он не сможет... Особенно после такого ЧМ... Эгоизм его зашкаливает... Чтобы не говорили боссы ПСЖ, что он главный - подразумеваться после Катара будет другое... Продать его летом за 250 лямов реально... На эти бабки можно купить 2-3 классных игроков... И о Мбаппе в Париже все забудут... Пусть у нового владельца голова болит... И она будет болеть...
Sergey999
21 Декабря 2022 в 19:11
Ты прав. Особенно если опять вместе с боголиким облажаются в ЛЧ)))
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