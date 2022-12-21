Килиан Мбаппе точно завершит сезон 2022/2023 в «ПСЖ». Информация журналиста Бена Джейкобса в социальных сетях даёт понять, что зимний трансфер Мбаппе в другой клуб невозможен. По данным источника, «ПСЖ» может продать 24-летнего форварда летом, но только в том случае, если покупатель предложит хорошие деньги.

Весной Килиан Мбаппе подписал с «ПСЖ» новый контракт, он рассчитан до средины 2025 года.

Килиан Мбаппе хорошо выступил на чемпионате мира – 2022 и стал лучшим бомбардиром турнира с восемью забитыми голами. В финале Мбаппе трижды забил Аргентине, но Франция проиграла в серии пенальти.