Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В ближайшее время звёздному форварду предстоит решить своё будущее на клубном уровне. Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона, то есть в теории уже в январе футболист сможет вступить в переговоры с любым клубом не из Франции.

По данным Mundo Deportivo, Лионель Месси наверняка подпишет новый контракт с «ПСЖ». Вероятность того, что аргентинец поставит подпись под новым трудовым соглашением с грандом Лиги 1, оценивается в 90%. Источник ссылается на информацию из окружения Месси.

Отмечается, что Лионель Месси намерен ещё как минимум два года продолжать выступать на топ-уровне в Европе, то есть предложения, например, из МЛС, он рассматривать не будет.