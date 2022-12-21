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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси определился с будущим слухи

21 Декабря 2022 • 18:31 Комментировать (3)

Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В ближайшее время звёздному форварду предстоит решить своё будущее на клубном уровне. Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона, то есть в теории уже в январе футболист сможет вступить в переговоры с любым клубом не из Франции.

По данным Mundo Deportivo, Лионель Месси наверняка подпишет новый контракт с «ПСЖ». Вероятность того, что аргентинец поставит подпись под новым трудовым соглашением с грандом Лиги 1, оценивается в 90%. Источник ссылается на информацию из окружения Месси.

Отмечается, что Лионель Месси намерен ещё как минимум два года продолжать выступать на топ-уровне в Европе, то есть предложения, например, из МЛС, он рассматривать не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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ингерман
21 Декабря 2022 в 18:50
ай шмеци пайдец уже пратореннай кем-та дарожкой.. ждем-с.. А-ха-ха-ха! )))
ARTUR
21 Декабря 2022 в 18:35
Очень меня дергает эта помойка под названием ПСЖ... В сити бы он лучше ушел .
Alex1972
21 Декабря 2022 в 18:34
Кто бы сомневался...
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