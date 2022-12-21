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Корнеев: Волшебство Месси на поле напоминает театр, когда актёр сам решает, когда ему выйти на сцену

21 Декабря 2022 • 17:24 Комментировать

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси относится к своем телу просто потрясающе. Целая команда на него работает, которая не даст ему [закончить карьеру], если у него будет желание играть. Мы видим, что он любит эту игру, наслаждается», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, игра Месси напоминает ему театр, где актер сам решает, когда ему выйти и начать исполнять свою роль.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 19 матчах за «ПСЖ», в которых забил 12 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Игорь Корнеев
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