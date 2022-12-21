Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Франции. Лига 1

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш успеет залечить травму до матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов

21 Декабря 2022 • 02:40 Комментировать

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш успеет восстановиться после травмы до первого поединка против «Баварии».

20-летний футболист травмировался в матче группового этапа чемпионата мира за сборную Португалии против Уругвая, который состоялся 28 ноября. Его участие в домашнем поединке с «Баварией» 14 февраля было под вопросом, однако Le Parisien сообщает, что возвращение футболиста запланировано на конец января, что позволит ему сыграть против мюнхенцев.

Поединок «ПСЖ» против «Баварии» состоится в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча запланирована на 8 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Нуну Мендеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
03:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе обратился к поклонникам в день рождения
02:40 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш успеет залечить травму до матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов
00:21 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, что думает о соперничестве с Мбаппе
20 Декабря
23:01 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» нацелился на игрока «Реала»
21:11 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет подписать Энцо Фернандеса
20:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси или Роналду: Руни выбрал, кто лучше 5
20:20 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Мбаппе слухи
15:58 · Франция. Лига 1
​Мбаппе исполнилось 24 года – он уже забил 253 гола
15:30 · Испания. Ла Лига
Гути: «Реал» должен снова попытаться купить Мбаппе»
15:30 · Франция. Лига 1
​Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» слухи
13:48 · Франция. Лига 1
Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть в одной команде
11:07 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе» 1
10:56 · Англия. Премьер-лига
Зидан весной отклонил очень щедрые предложения от «МЮ» и «ПСЖ»
04:58 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Марселя»: Роналду заставил бы защитников Лиги 1 дрожать от страха
Все новости
Рекомендуем