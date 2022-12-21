Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш успеет залечить травму до матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш успеет восстановиться после травмы до первого поединка против «Баварии».

20-летний футболист травмировался в матче группового этапа чемпионата мира за сборную Португалии против Уругвая, который состоялся 28 ноября. Его участие в домашнем поединке с «Баварией» 14 февраля было под вопросом, однако Le Parisien сообщает, что возвращение футболиста запланировано на конец января, что позволит ему сыграть против мюнхенцев.

Поединок «ПСЖ» против «Баварии» состоится в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча запланирована на 8 марта.