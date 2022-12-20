«ПСЖ» хочет подписать Энцо Фернандеса

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ». По информации RMC Sport, руководство французского клуба хочет усилить конкуренцию внутри коллектива благодаря этому трансферу.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 21-летнего хавбека заинтересованы «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и многие другие топ-клубы. Отмечалось, что «Бенфика» готова отпустить своего футболиста следующим летом за 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что Фернандес был признан лучшим молодым футболистом минувшего чемпионата мира в Катаре. Напомним, сборная Аргентины выиграла турнир, одолев в финале Францию (3:3, 4:2 по пен.).