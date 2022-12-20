Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет подписать Энцо Фернандеса

20 Декабря 2022 • 21:11 Комментировать

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ». По информации RMC Sport, руководство французского клуба хочет усилить конкуренцию внутри коллектива благодаря этому трансферу.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 21-летнего хавбека заинтересованы «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и многие другие топ-клубы. Отмечалось, что «Бенфика» готова отпустить своего футболиста следующим летом за 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что Фернандес был признан лучшим молодым футболистом минувшего чемпионата мира в Катаре. Напомним, сборная Аргентины выиграла турнир, одолев в финале Францию (3:3, 4:2 по пен.).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
21:11 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет подписать Энцо Фернандеса
20:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси или Роналду: Руни выбрал, кто лучше 2
20:20 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Мбаппе слухи
15:58 · Франция. Лига 1
​Мбаппе исполнилось 24 года – он уже забил 253 гола
15:30 · Испания. Ла Лига
Гути: «Реал» должен снова попытаться купить Мбаппе»
15:30 · Франция. Лига 1
​Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» слухи
13:48 · Франция. Лига 1
Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть в одной команде
11:07 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе» 1
10:56 · Англия. Премьер-лига
Зидан весной отклонил очень щедрые предложения от «МЮ» и «ПСЖ»
04:58 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Марселя»: Роналду заставил бы защитников Лиги 1 дрожать от страха
02:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси не сыграет за «ПСЖ» в ближайшие недели 1
01:14 · Франция. Лига 1
Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона» официально
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси не выиграл лишь один турнир, в котором принимал участие 3
00:20 · Франция. Лига 1
Источник: «Роналду провёл переговоры с «Марселем» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем