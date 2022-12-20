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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе исполнилось 24 года – он уже забил 253 гола

20 Декабря 2022 • 15:58 Комментировать

Во вторник, 20 декабря, день рождения отмечает нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Талантливому футболисту «стукнуло» 24.

К 24 годам Килиан Мбаппе забил уже 253 гола в 363 матчах на уровне клубов и национальных сборных. Если француз продолжит играть на столь высоком уровне, он побьёт множество рекордов.

Журналист Зак Лоу отмечает в социальных сетях, что Килиан Мбаппе находится:

- в 5 голах от бомбардирского рекорда чемпионатов мира;

- в 18 голах от бомбардирского рекорда в сборной Франции;

- в 11 голах от бомбардирского рекорда в «ПСЖ».

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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