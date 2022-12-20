Лионель Месси стал чемпионом мира и теперь может со спокойной душой решать своё будущее. Как стало известно порталу Goal, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи во время поздравления Месси с победой на мундиале пригласил его на переговоры с клубом. По данным источника, переговоры должны состояться уже в ближайшие дни.

«ПСЖ» хотел бы закрыть вопрос с новым контрактом для Лионеля Месси до конца 2022 года. В Париже понимают, что если трудовое соглашение не будет продлено, то уже 1 января Месси сможет вести переговоры с иностранными клубами. Руководители «ПСЖ» не хотят доводить до этого дело.