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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Марселя»: Роналду заставил бы защитников Лиги 1 дрожать от страха

20 Декабря 2022 • 04:58 Комментировать

Бывший защитник «Марселя» Базиль Боли поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода Криштиану Роналду во французский клуб.

Боли сказал, что 37-летний португальский футболист действительно летом мог оказаться в «Марселе». Боли сказал, что Роналду стоило перебраться во французскую лигу, где звёздный форвард вполне мог бы совершить что-то особенное.

«Думаю, что Криштиану заставил бы защитников Лиги 1 дрожать от страха», - добавил Боли.

Напомним, что на данный момент опытный португалец находится без клуба в статусе свободного агента. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Криштиану Роналду Базиль Боли
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