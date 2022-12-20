Экс-игрок «Марселя»: Роналду заставил бы защитников Лиги 1 дрожать от страха

Бывший защитник «Марселя» Базиль Боли поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода Криштиану Роналду во французский клуб.

Боли сказал, что 37-летний португальский футболист действительно летом мог оказаться в «Марселе». Боли сказал, что Роналду стоило перебраться во французскую лигу, где звёздный форвард вполне мог бы совершить что-то особенное.

«Думаю, что Криштиану заставил бы защитников Лиги 1 дрожать от страха», - добавил Боли.

Напомним, что на данный момент опытный португалец находится без клуба в статусе свободного агента. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед».