Американский предприниматель Джон Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона». Об этом сообщает L’Équipe.

После нескольких месяцев задержек и срывов сроков OL Groupe 19 декабря во время пресс-конференции объявила о завершении процесса передачи контрольного пакета акций «Лиона» американскому бизнесмену Джону Текстору.

«Лион» является семикратным чемпионом Франции, пятикратным победителем Кубка Франции, обладателем Кубка французской лиги. Ещё восемь раз клуб выигрывал Суперкубок Франции.

В данный момент известная французская команда занимает восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата.