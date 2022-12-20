По информации источника, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в «Марсель».

37-летний форвард остаётся без работы после досрочного расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время звёздный футболист планирует найти себе новый клуб, и одним из претендентов на него является французский «Марсель», докладывает Footmercato со ссылкой на NW Sport TV: «Роналду вёл переговоры с «Марселем», и я думаю, что его переход был бы полезен для чемпионата Франции. Это отличный игрок, хоть и очень возрастной. Чего стоит одно только его имя», – заявил представитель канала.

Ранее в «Марселе» неоднократно опровергали слухи о возможном подписании Криштиану Роналду.