Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может потерять суперзвезду следующим летом

19 Декабря 2022 • 23:26 Комментировать

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе планирует покинуть «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты Sport.es. 23-летний голеадор хочет переехать в более сильный чемпионат. Ради такого шага он даже готов пойти на серьезные уступки по заработной плате.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что в услугах Мбаппе заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Срок действующего контракта между Килианом и парижским грандом рассчитан до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 160 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе с восемью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
00:20 · Франция. Лига 1
Источник: «Роналду провёл переговоры с «Марселем» слухи
19 Декабря
22:42 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» уверены в продлении контракта с Месси
22:22 · Италия. Серия А
Фофана попал в сферу интересов «Ювентуса» слухи
21:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ближе к подписанию Зоммера, чем к возвращению Нюбеля
21:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заявил, что в России никогда не будет игрока уровня Мбаппе
20:59 · Франция. Лига 1
Григорян — о Мбаппе: «По исполнительскому мастерству это фигура масштаба Месси»
17:58 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Ювентус» готовят громкий обмен игроками
17:55 · Франция. Лига 1
Шалимов объяснил, почему нельзя сравнивать Месси с Мбаппе
13:42 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Результат вчерашнего матча не повлиял на то, является ли Месси лучшим игроком в истории»
12:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подвёл итоги соперничества Месси и Роналду
11:46 · Франция. Лига 1
Верратти – о Мбаппе: «Ты показал всему миру, что являешься настоящим феноменом» 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Руни: «ПСЖ» не подходит Мбаппе, думаю, «МЮ» был бы для него идеальным клубом»
11:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос: «Ещё не видел такого индивидуального выступления, как у Месси на чемпионате мира» 3
10:41 · Испания. Ла Лига
Двери «Реала» открыты для Мбаппе, пока президентом будет Перес» 2
07:51 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов продать Мбаппе - раскрыта сумма трансфера 1
Все новости
Рекомендуем