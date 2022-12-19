«ПСЖ» может потерять суперзвезду следующим летом

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе планирует покинуть «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты Sport.es. 23-летний голеадор хочет переехать в более сильный чемпионат. Ради такого шага он даже готов пойти на серьезные уступки по заработной плате.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что в услугах Мбаппе заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Срок действующего контракта между Килианом и парижским грандом рассчитан до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 160 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе с восемью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.