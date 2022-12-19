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Григорян — о Мбаппе: «По исполнительскому мастерству это фигура масштаба Месси»

19 Декабря 2022 • 20:59 Комментировать

Известный тренер и эксперт Александр Григорян высказался о нападающих «ПСЖ» Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

«Мбаппе — фигура масштаба Месси? В целом да. По исполнительскому мастерству это фигура масштаба Месси», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Эксперт считает, что игроков нельзя сравнивать по физическим качествам, но оба этих футболиста могут решить исход поединка. Тренер отметил, что эти нападающие не привязаны к позициям на поле.  

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины одолел Францию в составе с Мбаппе в финале чемпионата мира 2022 года в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 по пен.) и завоевал трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Александр Григорян Килиан Мбаппе
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