Шалимов объяснил, почему нельзя сравнивать Месси с Мбаппе

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающих «ПСЖ» Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

«Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать», — приводит слова Шалимова портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, сейчас наступает эра не только Мбаппе, но и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Стоит отметить, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата мира 2022 года в Катаре, а Месси был признан лучшим игроком турнира.