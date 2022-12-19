Верратти – о Мбаппе: «Ты показал всему миру, что являешься настоящим феноменом»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поддержал своего одноклубника Килиана Мбаппе, который вчера потерпел поражение в финале чемпионата мира в составе сборной Франции. Напомним, подопечные Дидье Дешама проиграли в решающем матче Аргентине в серии пенальти.

«Держи голову выше, Килиан. Ты показал всему миру, что являешься настоящим феноменом», – написал Верратти на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мбаппе забил 8 голов на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром турнира. В финальном матче с Аргентиной он отметился хет-триком за 120 минут, но этого оказалось недостаточно для победы.