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Верратти – о Мбаппе: «Ты показал всему миру, что являешься настоящим феноменом»

19 Декабря 2022 • 11:46 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поддержал своего одноклубника Килиана Мбаппе, который вчера потерпел поражение в финале чемпионата мира в составе сборной Франции. Напомним, подопечные Дидье Дешама проиграли в решающем матче Аргентине в серии пенальти.

«Держи голову выше, Килиан. Ты показал всему миру, что являешься настоящим феноменом», – написал Верратти на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мбаппе забил 8 голов на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром турнира. В финальном матче с Аргентиной он отметился хет-триком за 120 минут, но этого оказалось недостаточно для победы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Килиан Мбаппе
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