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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов продать Мбаппе - раскрыта сумма трансфера

19 Декабря 2022 • 07:51 Комментировать

Руководство французского «ПСЖ» готово расстаться с одним из лидеров команды - нападающим Килианом Мбаппе, об этом рапортуют журналисты издания The Telegraph.

Согласно данным источника, французский гранд расстанется с 23-летним футболистом в том случае, если за него предложат 300-350 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Килианом и парижским топ-клубом рассчитан до середины 2025 года.

Ранее в европейской прессе ходили слухи о возможном переходе Мбаппе в мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне форвард сыграл 14 матчей в чемпионате Франции, отметившись 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2023
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