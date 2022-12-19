«ПСЖ» готов продать Мбаппе - раскрыта сумма трансфера

Руководство французского «ПСЖ» готово расстаться с одним из лидеров команды - нападающим Килианом Мбаппе, об этом рапортуют журналисты издания The Telegraph.

Согласно данным источника, французский гранд расстанется с 23-летним футболистом в том случае, если за него предложат 300-350 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Килианом и парижским топ-клубом рассчитан до середины 2025 года.

Ранее в европейской прессе ходили слухи о возможном переходе Мбаппе в мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне форвард сыграл 14 матчей в чемпионате Франции, отметившись 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.