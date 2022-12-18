Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Франции. Лига 1

​В «ПСЖ» высказались о будущем Месси

18 Декабря 2022 • 16:41 Комментировать

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз высказался о будущем звёздного аргентинского нападающего.

«Решение о контракте Лионеля Месси не будет принято до нового года. Мы очень счастливы с Месси, а Месси счастлив с нами. Вместе мы найдём лучшее решение», - слова Аль-Хелаифи приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года. За парижан аргентинец провёл 53 матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Декабря
15:11 · Франция. Лига 1
ФИФА наказала «Кардифф» за отказ оплатить трансфер погибшего Салы - команда лишена ближайшего трнсферного окна
09:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хакими: «Сборная Марокко горда и полна радости»
05:14 · Франция. Лига 1
Брат Мбаппе дебютировал за взрослую команду «ПСЖ»
00:07 · Испания. Ла Лига
Будущее Бускетса зависит от Месси слухи
17 Декабря
18:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Романо: «ПСЖ» в ближайшие недели предложит Месси новый контракт»
18:18 · Англия. Премьер-лига
Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А
12:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Анже»: «У нас есть много предложений по Унаи»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной Франции
12:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Галлас: «Мбаппе будет стремиться превзойти Месси и Роналду» 2
12:26 · Германия. Бундеслига
Агент Нойера: «Не понимаю, почему Нюбель выносит проблемы с Тапаловичем на публику»
12:18 · Германия. Бундеслига
«Монако» требует от «Баварии» два миллиона евро за прекращение аренды Нюбеля
12:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трезеге: «Франция станет чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений»
11:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Диалло: «Криштиану Роналду — это всё для Мбаппе»
04:35 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал переговоры о новом контракте Месси
03:32 · Германия. Бундеслига
Нюбель отказывается возвращаться в «Баварию» из-за одного человека
Все новости
Рекомендуем