​В «ПСЖ» сделали заявление на фоне слухов о Мбаппе

Ходят слухи о том, что Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в следующем календарном году. Комментарий на этот счёт дал Нассер Аль-Хелаифи, занимающий должность президента французского клуба.

«Килиан недавно, несколько месяцев назад, подписал новый контракт с «ПСЖ». Он счастлив быть частью нашего проекта», - слова Аль-Хелаифи в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что весной Килиан Мбаппе подписал с «ПСЖ» контракт до конца сезона 2024/2025. При этом многие ожидали, что летом уходящего года Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал».