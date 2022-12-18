Брат Мбаппе дебютировал за взрослую команду «ПСЖ»

В то время как Килиан Мбаппе готовится к своему второму подряд финалу чемпионата мира, его брат, Итан Мбаппе, в 15-летнем возрасте дебютировал за взрослую команду «ПСЖ». Это случилось в товарищеском матче против команды Лиги 2 «Париж ФК», в котором главный парижский клуб, как и приличествует, победил со счетом 2:1.

Причем не сказать, что «ПСЖ» играл совсем уж резервным составом - на поле были, в частности, Серхио Рамос и Марко Верратти, пропустившие чемпионат мира (но по разным причинам). Так что семья Мбаппе продолжает свое уверенное восхождение в иерархии футбольного мира, и младшему брату тоже есть чем порадовать старшего.