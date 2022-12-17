«ПСЖ» начал переговоры о новом контракте Месси

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провел предварительные переговоры с представителями аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом рапортует издание Footmercato.

Стороны обсудили будущее 35-летнего футболиста в парижском клубе. Срок действующего трудового договора Месси с «ПСЖ» истекает летом следующего года. Французский гранд хочет заключить с аргентинцем новый однолетний договор с возможностью пролонгации на сезон.

Лионель пополнил ряды парижского коллектива летом 2021 года, перейдя в статусе свободного агента из каталонской «Барселоны». В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец забил семь голов и сделал десять ассистов в 13 встречах.