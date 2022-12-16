В «ПСЖ» ответили на вопрос о будущем Месси

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о новом контракте с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Месси нравится в нашем клубе. Думаю, он хотел бы остаться. После завершения чемпионата мира мы все обсудим», - передает слова руководителя Le Parisien.

Срок действующего контракта между Лионелем и парижским грандом истекает по окончании сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 19 поединках за парижский коллектив, в которых отметился 12 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

В воскресенье, 18 декабря, Месси в составе сборной Аргентины сыграет против Франции в финале ЧМ-2022.

Названо условие продления контракта Месси с «ПСЖ»