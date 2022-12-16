Названо условие продления контракта Месси с «ПСЖ»

Звездный форвард Лионель Месси может остаться во французском «ПСЖ». Как сообщает The Telegraph, стороны пролонгируют сотрудничество, если парижская команда в нынешнем сезоне станет триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Отмечается, что аргентинцу нравится работать под руководством нынешнего главного тренера команды Кристофа Галтье.

Срок действующего трудового соглашения 35-летнего южноамериканца с парижанами истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Месси поучаствовал в 19 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 14 результативными передачами.