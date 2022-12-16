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Чемпионат Франции. Лига 1

Названо условие продления контракта Месси с «ПСЖ»

16 Декабря 2022 • 19:40 Комментировать (1)

Звездный форвард Лионель Месси может остаться во французском «ПСЖ». Как сообщает The Telegraph, стороны пролонгируют сотрудничество, если парижская команда в нынешнем сезоне станет триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Отмечается, что аргентинцу нравится работать под руководством нынешнего главного тренера команды Кристофа Галтье.

Срок действующего трудового соглашения 35-летнего южноамериканца с парижанами истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Месси поучаствовал в 19 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Декабря 2022 в 19:54
Ну, прямо сейчас ему не до ПСЖ точно.. Звоните ему на мобильный 19-го числа, вечером ... Это если всё сложится в финале... Если нет - на следующей неделе... Хе-хе...
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