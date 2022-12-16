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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма попрощался с Михайловичем, умершим от лейкемии

16 Декабря 2022 • 19:13 Комментировать

Бывший голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попрощался с сербским тренером Синишей Михайловичем, скончавшимся на 54-м году жизни.

«Вы - настоящий воин, так много боролись. Хочу поблагодарить вас за то, что всегда верили в меня. Спасибо за то, что говорили мне с первого дня нашей встречи. Вы навсегда останетесь в моем сердце», - гласит сообщение вратаря в социальных сетях.

Напомним, что сербский наставник работал в стане миланского клуба с 2015 по 2016 год. Несколько лет назад ему поставили диагноз «лейкемия». Тренер прошел курс лечения, однако весной этого года у него случился рецидив. Последним его местом работы была «Болонья».

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Евро-Футбол.Ру,
Синиша Михайлович Джанлуиджи Доннарумма
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