В «ПСЖ» рассказали, сколько стоит Мбаппе

В «ПСЖ» определились с трансферным ценником звездного нападающего Килиана Мбаппе. Об этом в разговоре с журналистом The Telegraph рассказал представитель клуба, имя которого не раскрывается.

«Килиан очень ценен для нашего клуба. Его ценник – 300-350 миллионов евро. «Реал» предлагал ему больше, чем мы, и он выбрал Париж. Это говорит о многом. Мбаппе решил остаться в «ПСЖ», для него дело не в деньгах», - сказал источник.

23-летний нападающий выступает за парижский коллектив с июля 2018 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до завершения сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает стоимость Килиана в 160 миллионов евро.