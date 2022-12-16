«Монако» хочет обменять Жана Лукаса на Данило из «Палмейраса»

Футбольный клуб «Монако» хочет обменять защитника своей команды Жана Лукаса на полузащитника бразильского «Палмейраса» Данило. Об этом сообщает RMC Sport.
Сообщается, что такой ход связан с планами главного тренера «монегасков» Филиппа Клемана.
В настоящий момент «Монако», имея в своём активе 27 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Разница в возрасте между предполагаемыми к обмену игроками составляет три года: возраст Жана Лукаса на сегодняшний день - 24 года, Данило – 21 год.
В ближайшее время «Монако» предстоит провести серию товарищеских матчей.
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