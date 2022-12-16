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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» хочет обменять Жана Лукаса на Данило из «Палмейраса»

16 Декабря 2022 • 00:26 Комментировать

Футбольный клуб «Монако» хочет обменять защитника своей команды Жана Лукаса на полузащитника бразильского «Палмейраса» Данило. Об этом сообщает RMC Sport.

Сообщается, что такой ход связан с планами главного тренера «монегасков» Филиппа Клемана.

В настоящий момент «Монако», имея в своём активе 27 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Разница в возрасте между предполагаемыми к обмену игроками составляет три года: возраст Жана Лукаса на сегодняшний день - 24 года, Данило – 21 год.

В ближайшее время «Монако» предстоит провести серию товарищеских матчей.

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