Бывший клуб Жиру назвал в его честь свой стадион

Бывший клуб Оливье Жиру, «Тур», в котором лучший бомбардир в истории французской сборной выступал с 2008 по 2010 год, объявил о переименовании своего стадиона в честь Жиру. Как сообщает L'Equipe, данное предложение поступило от мэра города, Кристофа Буше, который вынес его на рассмотрение местного совета департамента Эндр-и-Луара, столицей которого и является город Тур. Доселе стадион назывался «Валле ду Шер».

В составе «Тура» Жиру забил за два сезона 21 гол, однажды будучи признанным лучшим игроком сезона в клубе, который сейчас выступает в третьей по силе французской лиге.