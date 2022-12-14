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Бывший клуб Жиру назвал в его честь свой стадион

14 Декабря 2022 • 23:47 Комментировать

Бывший клуб Оливье Жиру, «Тур», в котором лучший бомбардир в истории французской сборной выступал с 2008 по 2010 год, объявил о переименовании своего стадиона в честь Жиру. Как сообщает L'Equipe, данное предложение поступило от мэра города, Кристофа Буше, который вынес его на рассмотрение местного совета департамента Эндр-и-Луара, столицей которого и является город Тур. Доселе стадион назывался «Валле ду Шер».

В составе «Тура» Жиру забил за два сезона 21 гол, однажды будучи признанным лучшим игроком сезона в клубе, который сейчас выступает в третьей по силе французской лиге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оливье Жиру Тур
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