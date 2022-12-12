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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти продлит контракт с «ПСЖ» до конца 2022 года

12 Декабря 2022 • 18:36 Комментировать

Полузащитник Марко Верратти в ближайшее время подпишет новое трудовое соглашение с «ПСЖ». По сведениям Le Parisien, это должно произойти до конца текущего года.

Новый контракт игрока с парижским клубом будет рассчитан до 2026 года. По этому договору 30-летний футболист будет получать 11 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне итальянец принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Верратти в 50 миллионов евро.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 41 набранное очко после 15 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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