​«Реал» готов продать Менди «ПСЖ» за 250 млн евро, для остальных клубов цена в 5 раз меньше

Защитник Ферлан Менди не входит в долгосрочные планы главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. «Сливочные» открыты к продаже французского футболиста. Они хотят выручить за Менди 50 миллионов евро. Эта запрашиваемая сумма распространяется на все клубы, кроме «ПСЖ». Парижанам «Реал» продаст Менди только при реализации опции выкупа в размере 250 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает El Nacional.

27-летний Ферлан Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. С тех пор француз провёл за «сливочных» 122 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.