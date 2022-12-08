​Президент «ПСЖ»: «Было важно, чтобы Мбаппе не ушёл бесплатно»

Нассер Аль-Хелаифи, занимающий должность президента «ПСЖ», высказался насчёт форварда Килиана Мбаппе.

Напомним, что весной уходящего года Килиан Мбаппе продлил контракт с грандом Лиги 1, хотя многие были уверены, что форвард перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.

«Для меня Мбаппе лучший – как игрок, как человек, как профессионал. Для меня было важно, чтобы он остался и не ушёл бесплатно.

Я всегда доверял ему, его семье – у нас сложились особые отношения. Он парижанин, он француз, и он горд тем, что всегда выступал во Франции», - сказал Аль-Хелаифи Sky Sports.

Действующий контракт Килиана Мбаппе рассчитан до средины 2025 года.