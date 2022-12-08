​Президент «ПСЖ» высказался о будущем Месси

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. В сложившейся ситуации вполне понятно, почему президенту клуба Лиги 1 Нассеру Аль-Хелаифи приходится отвечать на вопросы о будущем Месси по нескольку раз в неделю. На этот раз функционер высказался о ситуации звёздного аргентинца в интервью для Sky Sports.

«Может ли Месси хотеть остаться в «ПСЖ» на более долгий срок? Определённо. Он очень счастлив, это видно по выступлениям за сборную. Когда футболист несчастлив, он играет не очень хорошо – как в клубе, так и в сборной.

Мы договорились, что сядем за стол после чемпионата мира. Но обе стороны очень довольны [сотрудничеством]», - сказал Аль-Хелаифи.

Напомним, что Лионель Месси перешёл в «ПСЖ» в прошлом году.