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После продления контракта с Верратти, «ПСЖ» займётся будущим Месси и Кимпембе

08 Декабря 2022 • 11:00 Комментировать

Французский «ПСЖ» продолжает работать над продлением контрактов с некоторыми футболистами. После того, как клуб договорился о новом соглашении с полузащитником Марко Верратти, парижане займутся будущим Лионеля Месси и Преснела Кимпембе.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. В его услугах заинтересован «Интер» Майами, но футболист ещё может принять решение остаться в Париже. Что касается Кимпембе, соглашение француза с командой рассчитано до 2024 года. Летом его хотел заполучить лондонский «Челси», но после ухода Томаса Тухеля англичане вряд ли возобновят попытки заполучить защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Марко Верратти Преснел Кимпембе
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