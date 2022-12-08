После продления контракта с Верратти, «ПСЖ» займётся будущим Месси и Кимпембе

Французский «ПСЖ» продолжает работать над продлением контрактов с некоторыми футболистами. После того, как клуб договорился о новом соглашении с полузащитником Марко Верратти, парижане займутся будущим Лионеля Месси и Преснела Кимпембе.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. В его услугах заинтересован «Интер» Майами, но футболист ещё может принять решение остаться в Париже. Что касается Кимпембе, соглашение француза с командой рассчитано до 2024 года. Летом его хотел заполучить лондонский «Челси», но после ухода Томаса Тухеля англичане вряд ли возобновят попытки заполучить защитника.