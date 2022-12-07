Руис сегодня возобновит тренировки с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис сегодня должен возобновить командные тренировки. По информации от журналиста Адриена Гренье, испанец уже готов к полноценным нагрузкам после восстановления.

Напомним, в начале ноября Руис получил травму, из-за которой пропустил последние матчи своей команды перед перерывом на чемпионат мира. Также Фабиан не попал в итоговую заявку сборной Испании на мундиаль.

Этим летом Руис перешёл в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» за год до окончания срока контракта. Сейчас на счету Фабиана 7 поединков в чемпионате Франции, где футболист не отметился ни одним результативным действием.