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Чемпионат Франции. Лига 1

Руис сегодня возобновит тренировки с «ПСЖ»

07 Декабря 2022 • 16:24 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис сегодня должен возобновить командные тренировки. По информации от журналиста Адриена Гренье, испанец уже готов к полноценным нагрузкам после восстановления.

Напомним, в начале ноября Руис получил травму, из-за которой пропустил последние матчи своей команды перед перерывом на чемпионат мира. Также Фабиан не попал в итоговую заявку сборной Испании на мундиаль.

Этим летом Руис перешёл в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» за год до окончания срока контракта. Сейчас на счету Фабиана 7 поединков в чемпионате Франции, где футболист не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Фабиан Руис
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