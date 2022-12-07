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​Президент «ПСЖ» ответил, может ли клуб подписать Роналду

07 Декабря 2022 • 13:43 Комментировать (2)

Криштиану Роналду с некоторых пор является свободным агентом – несколько недель назад нападающий расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». На вопрос о возможном подписании Роналду ответил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

«Подписание Роналду? У нас есть Месси, Неймар и Мбаппе, поэтому это очень сложно. Но я желаю ему всего наилучшего. Криштиану – фантастический. Он по-прежнему является потрясающим футболистом», - рассказал Аль-Хелаифи, чьи слова приводит Goal.com.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Криштиану Роналду называется «Аль-Наср» - клуб из Саудовской Аравии. Впрочем, пока что португалец не принял окончательного решения о своём будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
07 Декабря 2022 в 13:56
Отшил конкретно... В очередной раз...
Кукла вуду
07 Декабря 2022 в 13:53
Увы но уровень амбиций и эгоизм на данный момент не соответствует спортивной форме, даже 20 минут против швейцарии показали на сколько КриРо сдал. Если по деньгам то млс или саудовская аравия были бы достойной пенсией , а если деньги не важны то в идеале я бы посмотрел последний матч в составе Реала с коридором почета.
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