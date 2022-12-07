​Президент «ПСЖ» ответил, может ли клуб подписать Роналду

Криштиану Роналду с некоторых пор является свободным агентом – несколько недель назад нападающий расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». На вопрос о возможном подписании Роналду ответил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

«Подписание Роналду? У нас есть Месси, Неймар и Мбаппе, поэтому это очень сложно. Но я желаю ему всего наилучшего. Криштиану – фантастический. Он по-прежнему является потрясающим футболистом», - рассказал Аль-Хелаифи, чьи слова приводит Goal.com.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Криштиану Роналду называется «Аль-Наср» - клуб из Саудовской Аравии. Впрочем, пока что португалец не принял окончательного решения о своём будущем.